ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Zukunft der Documenta:

"So viel lässt sich bereits jetzt sagen: Wenn die Documenta eine Zukunft haben sollte, muss sie von Grund auf neu organisiert werden. Denn versagt haben bei dieser Skandalausgabe nicht etwa nur Einzelpersonen beziehungsweise einzelne Gruppen. Vielmehr ging die Documenta 15 an einem kollektiven Organversagen zugrunde. In der Medizin bedeutet das für Patienten in der Regel den Tod."/be/DP/he