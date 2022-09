Olaf Scholz konnte nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Dennoch handelt es sich bei der Menge an Flüssigerdgas, die im Dezember über die neuen LNG-Terminals aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Deutschland geliefert werden soll, um Peanuts, die Lieferung hat eher Symbolcharakter./be/DP/zb

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Reise Scholz in die Emirate

Pressetimme 'Märkische Oderzeitung' zu Reise Scholz in die Emirate

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer