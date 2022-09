Am morgigen 27. September 2022 wird das 4. International Investment Forum online stattfinden und den teilnehmenden Investoren wieder Einblicke in die jüngsten operativen Entwicklungen gewähren. Von Startup bis DAX-Unternehmen stellen sich 21. CEOs und Topmanager aus unterschiedlichen Branchen aus allen Teilen der Welt vor. Die Teilnahme ist kostenlos und das vermittelte Wissen über Trends und Fortschritte kann von gewinnbringendem Vorteil sein. Es geht um 9.25 Uhr los und wird bis 20.00 Uhr stattfinden. Als erstes Unternehmen wird nach den jüngsten Kursbewegungen mit Spannung der Vortrag von der Varta AG erwartet. Die Mischung macht es, wir fassen das Programm zusammen.Lesen sie den Artikel hier weiter

Am morgigen 27. September 2022 wird das 4. International Investment Forum online stattfinden und den teilnehmenden Investoren wieder Einblicke in die jüngsten operativen Entwicklungen gewähren. Von Startup bis DAX-Unternehmen stellen sich 21. CEOs …

Varta, First Hydrogen, dynaCERT, Meta Materials und mehr - Gewinne durch Wissen aus erster Hand

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer