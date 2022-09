"Touristenattraktionen bis zum späten Abend zu öffnen, würde viele Vorteile haben, so etwa, dass es nicht so heiß ist wie tagsüber, was die Laune der Besucher zweifellos verbessern würde", zitierte die Zeitung "Bangkok Post" am Montag den Politiker. Zudem sei es nach Sonnenuntergang leichter, die Sehenswürdigkeiten zu erreichen, weil der Verkehr dann deutlich nachlasse.

Zudem denkt Chadchart über eine Kooperation mit Venedig als europäischer Partnerstadt nach. "Bangkok hat viele Wasserwege und ist als Venedig des Ostens bekannt", sagte er. Die Stadtregierung könne viel vom Wassermanagementplan der italienischen Stadt lernen. Auch sei ein kultureller Austausch angedacht./cfn/DP/zb