Wirtschaft Hohe Gaspreise beeinträchtigen Düngemittelindustrie

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die hohen Gaspreise wirken sich auch auf den Absatz von Düngemitteln aus. Die Menge der in Deutschland in den Verkehr gebrachten Düngemittel ging im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal stark zurück, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



So halbierte sich der Inlandsabsatz von Phosphat-Dünger gegenüber dem Vorjahresquartal (-50,6 Prozent) auf 14.000 Tonnen des darin enthaltenen Nährstoffs Phosphat. Auch der Absatz von Kali-Dünger nahm um etwa die Hälfte (-52,3 Prozent) ab auf 55.900 Tonnen Kaliumoxid. Stickstoff-Dünger wurde im Umfang von 238.000 Tonnen Stickstoff abgesetzt - 18,5 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.