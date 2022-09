Wirtschaft Grüne erwarten Inkrafttreten der Gasumlage zum 1. Oktober

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Omid Nouripour geht davon aus, dass die umstrittene Gasumlage wie geplant zum 1. Oktober in Kraft treten wird. Die Bundesregierung werde aber alles dafür tun, um die Gasumlage für Verbraucher zu kippen, sagte er den Sendern RTL und ntv.



Trotzdem müsse diese zunächst in Kraft treten. Gefragt danach, wann genau die Gasumlage gekippt werden könne, sagte Nouripour: "So schnell es irgendwie nur geht." Es müssten Gespräche innerhalb der Bundesregierung geführt werden, die Lage sei "dynamisch".