Wirtschaft Zahl der "Green Jobs" weiter gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2020 haben in Deutschland rund 311.000 Beschäftigte in sogenannten "Green Jobs" gearbeitet, also Güter und Leistungen zum Schutz der Umwelt produziert. Das waren 6.000 oder 2,0 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit.



Damit war der Beschäftigungszuwachs etwas schwächer als in den Vorjahren: Von 2016 bis 2019 waren im Umweltschutz pro Jahr durchschnittlich 18.000 Arbeitsplätze oder 6,7 Prozent geschaffen worden. Im Verarbeitenden Gewerbe war die Zahl der "Green Jobs" erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2016 rückläufig. So waren im Jahr 2020 knapp zwei Drittel (65,6 Prozent beziehungsweise 204.000) der Umweltschutzbeschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe tätig.