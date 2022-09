Auf den ersten Blick steht der Onlineriese glänzend da. Amazon ist ein Konzern mit 1,6 Millionen Mitarbeitern, Hunderten Tochterfirmen, einem Jahresumsatz von knapp 470 Milliarden und einem Nettogewinn von gut 33 Milliarden Dollar. Das Versandgeschäft trägt mit 222 Milliarden Dollar zwar den größten Teil zum Umsatz des Unternehmens bei, schreibt nun aber rote Zahlen. In wichtigen Marken-Rankings ist die Firma abgerutscht. Und die Politik nimmt sich den Riesen ebenfalls vor. Schafft der neue CEO Andy Jassy es nicht, den Giganten neu zu erfinden, droht dem Konzern im schlimmsten Fall die Aufspaltung. Im Cloud-Bereich sehen die Aussichten rosiger aus, nachdem sich der Markt noch ganz am Anfang befindet.

Der rekordverdächtige Aufwärtstrend von Amazon beginnend mit dem Tief 2003 ist seit September 2020 ins Stottern geraten. Im November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtsbewegung, die mit dem partiellen Tief bei 101,27 US-Dollar endete. Der darauffolgende Rebound stützte sich auf dieses Kursniveau von 101,27 US-Dollar, welches Anfang September 2018 bis Anfang Januar 2020 einen beinahe unüberwindbaren Widerstand dargestellt hat. Die Öffnung der Bücher zum 2. Quartal 2022 am 28. Juli brachte mit einem Kursanstieg von rund 12 Prozent in Form eines Overnight-Gaps den Kurs wieder zum Hochlaufen. Aktuell könnte sich der Kurs in großen Schritten dem Unterstützungsbereich bei 101,27 US-Dollar annähern. Der Widerstand bei 116,00 US-Dollar müsste aber erst nachhaltig unterschritten werden. Zur Eskalation im Ukrainekrieg könnte sich auch eine Verschärfung im Konflikt zwischen China und Taiwan hinzugesellen. In diesem Fall würde der Aktienkurs von Amazon eventuell die Unterstützungszone zwischen 95,88 US-Dollar und 101,27 US-Dollar unterschreiten. Aktuell sind die Marktteilnehmer damit beschäftigt, die „hawkische“ US-Notenbank FED einzupreisen.

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: