Weltneuheit Teilchenbeschleuniger in Raumgröße - TAU Systems schafft eine neue Generation der kompakten Teilchenbeschleuniger nach 15 Mio. EUR-Investment (FOTO)

Berlin/Austin (ots) - Demokratisierung des Zugangs wird technologischen

Fortschritt beschleunigen, von der biomolekularen Arzneimittel- und

Pflanzenforschung bis hin zur Reduzierung von Atommüll



- TAUs revolutionäre lasergestützte Plasmabeschleuniger werden den Durchbruch

und die industrielle Anwendung in kleinem, kostengünstigerem und

nachhaltigerem Umfeld beschleunigen

- Raumgroße Beschleuniger werden zum Kauf und durch ein Servicecenter-Modell für

Anwendung in bspw. BioTech, Energie, Agrarwirtschaft und nuklearer

Abfallreduktion zugänglich

- Serien-Tech Investor, Lukasz Gadowski, führt erste Finanzierungsrunde zur

Kommerzialisierung der Technologie an