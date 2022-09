DEWB: Erfreuliche operative Entwicklung

Das Kapitalmarktumfeld habe sich laut SMC-Research im laufenden Jahr stark eingetrübt, was auch die Unternehmen aus dem Bereich Digital Finance – dem Investmentfokus von DEWB – belaste. Das Management der Beteiligungsgesellschaft habe aber schon beim Einstieg auf eine Robustheit der Geschäftsmodelle geachtet und sehe insgesamt eine erfreuliche operative Entwicklung.

Nach Darstellung von SMC-Research entwickeln sich die Beteiligungen von DEWB in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld insgesamt erfreulich. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Potenzialwertschätzung zwar etwas abgesenkt, sieht aber großes Erholungspotenzial für die Aktie, wenn sich das Kapitalmarktumfeld wieder verbessert.

Dennoch seien Exits zu attraktiven Bewertungen im Moment schwierig. Sollte es keine größere Markterholung in den Monaten bis zum Jahresende geben, dürfte DEWB in diesem Jahr keine Anteile verkaufen und das Jahr mit Verlust abschließen, so die Einschätzung des Researchhauses.

Zugleich dürfte das Umfeld aber neue Einstiegschancen schaffen. Für DEWB dürfte es nun zunächst darum gehen, die Anfang Juli 2023 auslaufende Anleihe zu refinanzieren und mit diesem Schritt idealerweise den Finanzspielraum zu erweitern, um das Portfolio weiter auszubauen. Denn abseits der aktuellen Marktturbulenzen werde die Digital-Finance-Branche weiter stark wachsen, was sich über kurz oder lang auch wieder in den Unternehmensbewertungen widerspiegeln werde.

Mit der aktuellen Überarbeitung habe sich der von den Analysten ermittelte Potenzialwert von DEWB zwar reduziert, was auf niedrigere Wertansätze bei Lloyd Fonds (Bewertungsupdate und Verwässerung) und NAGA (reduzierter Börsenkurs) und eine ausgeweitete negative Nettofinanzposition zurückzuführen sei. Dennoch signalisiere der Potenzialwert mit 2,10 Euro ein großes Erholungspotenzial für die Aktie. Die Analysten gehen nach wie vor davon aus, dass dieses realisiert werden könne, wenn sich die Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt wieder verbessern und Anteilsverkäufe möglich seien. Bis dahin laute ihr Urteil weiterhin „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.09.2022 um 9:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.09.2022 um 8:15 Uhr fertiggestellt und am 26.09.2022 um 8:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-26-SMC-Update-DEWB_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,05 % auf 0,945EUR erreicht.