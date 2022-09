JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor den anstehenden Umsatzdaten Ende Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Kleberkonzern dürfte im dritten Quartal erneut stark gewachsen sein, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. So dürfte das Konsumgütergeschäft unter anderem wegen Marktanteilsgewinnen der Nivea-Produkte erneut prozentual zweistellig gewachsen sein. Auch die Klebesparte Tesa dürfte erneut gewachsen sein, wenn auch nicht so stark wie der Konsumgüterbereich./zb/menVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 12:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,92 % auf 101,5EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Molly Wylenzek

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m