Jahreskonferenz der AlphaDekade Jeder zehnte Erwerbstätige hat Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben

Nürnberg (ots) - Knapp vier Millionen Beschäftigte in deutschen Unternehmen

haben große Lücken beim Lesen und Schreiben, beim Rechnen und bei digitalen

Kompetenzen. Wie kann ihre Qualifizierungs- und Beschäftigungsfähigkeit erhalten

werden? Welche Vorteile haben Unternehmen, die ihre Beschäftigten

weiterqualifizieren? Und wie können Grundbildungsangebote systematisch in der

Personalentwicklung und beruflichen Weiterbildung verankert werden? Mit diesen

Fragen beschäftigen sich am 27./ 28. September rund 250 Expertinnen und Experten

aus Bildung, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf der Jahreskonferenz zur

Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung (2016-2026) in Nürnberg.



In Deutschland haben knapp 3,9 Millionen Erwerbstätige Grundbildungsbedarf.

Häufig gelten sie als zuverlässige und sorgfältige Arbeitskräfte. Jedoch haben

sie Schwierigkeiten, selbst einfache E-Mails zu verfassen, schriftliche

Arbeitsanweisungen zu verstehen oder an einer Weiterbildung teilzunehmen. In

einer komplexen und zunehmend digitalisierten Arbeitswelt wird das mögliche

Beschäftigungsfeld für sie immer kleiner, während gleichzeitig der Mangel an gut

ausgebildeten Arbeitskräften Branchen wie Handwerk, Logistik, Pflege oder

Gastronomie unter Druck setzt. Gerade in diesen Branchen sind besonders viele

Arbeitsplätze mit gering literalisierten Menschen besetzt.