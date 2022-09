Wien (APA-ots) - Wie kann Leichtbau dazu beitragen, Mobilität nachhaltiger zu gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es, mittels Recycling und kreislaufwirtschaftlichen Ansätzen den Ressourcenverbrauch in der Aluminiumindustrie zu minimieren? Und wie sieht die "Grüne Gießerei 4.0" der Zukunft aus? Diesen und vielen weiteren Fragen widmen sich die [12. Ranshofener Leichtmetalltage 2022] (https://www.lmt.ait.ac.at/), die vom 6. bis zum 7. Oktober 2022 in der Universität Mozarteum Salzburg stattfinden werden. Veranstaltet werden sie vom LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen des AIT Austrian Institute of Technology.

Unter dem Titel "Green Processes & Sustainable Materials" erwartet die Teilnehmenden ein spannendes Programm rund um Digitalisierung und Dekarbonisierung im Bereich der Prozess- und Werkstoffentwicklung sowie der Materialcharakterisierung von Leichtmetallen. Ein ausgewogenes Spektrum an internationalen Vorträgen aus der universitären, außeruniversitären und industriellen Forschung liefert einen aktuellen Überblick über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und erfolgreiche neue Leichtmetallanwendungen. Alle Präsentationen haben Premierencharakter und bieten somit einen einmaligen Informationsvorsprung für die Besucherinnen und Besucher der Konferenz.



Die einzelnen Vorträge sind thematisch folgenden drei Sessions zugeordnet:



* Werkstoffentwicklung und Materialcharakterisierung * Prozessentwicklung - experimentell und numerisch

* Zukunftstechnologien



Eingeleitet werden die Sessions durch drei spannende Keynotes:

* Univ.-Prof. Dr. Nicola Hüsing (Paris Lodron Universität Salzburg):

Aerogels - The Worlds Lightest Solids: Challenges and Opportunities

* PD DI Dr. Helmut Kaufmann (AMAG Austria Metall AG):

Herausforderungen für die Aluminiumindustrie vor dem Hintergrund des Green Deal



* Prof. Stewart Williams (Cranfield University):

The Contribution of Wire-based Directed Energy Deposition Additive Manufacture to Light Weight Structures and Sustainability

In einer begleitenden Industrieausstellung präsentieren namhafte Unternehmen aus Industrie, Forschung und Prüftechnik die neuesten Trends und Technologien aus ihren Bereichen. Und in einer Posterausstellung geben Jungwissenschaftlerinnen und