Der Dax fällt nach dem Sieg von Giorgia Meloni in Italien auf eine neues Jahrestief, der US-Leitindex S&P 500 könnte heute folgen, während das britische Pfund weiter kollabiert und auf ein neues Allzeittief fällt: das sind erste klare Anzeichen von Panik! Der Dollar und die Renditen steigen weiter, das verstärkt den Stress für Risiko-Assets. Gleichzeitig sind sowohl der Dax als auch der S&P 500 bereits stark überverkauft, die Stimmung ist geradezu apokalyptisch (letzteres gilt besonders für das Pfund nach den Steuersenkungen der Truss-Regierung). So krass Dollar und die Renditen derzeit steigen, so heftig werden sie später dann wieder fallen (weil die US-Wirtschaft in die Rezession fällt und die Fed daher umsteuern muß). Bis dahin aber kann es noch viel Schmerz geben..

Hinweise aus Video: