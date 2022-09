Mit der Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000), die noch am 13.9.22 bei 106,05 Euro ein neues Jahreshoch verzeichnen konnte, ging es im Zuge der generellen Marktschwäche deutlich nach unten. Nachdem die Aktie am 23.9.22 bei 99,32 Euro den Handelstag beendet hatte, startete sie mit einem Plus von knapp zwei Prozent in die neue Handelswoche.

In Erwartung eines starken Wachstums im dritten Quartal und von Marktanteilsgewinnen von Nivea bekräftigten Experten in ihren aktuellen Analysen mit Kurszielen von bis zu 128 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Beiersdorf-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen wieder ihre Jahreshoch bei 106 Euro erreicht.