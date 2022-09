Wien. (APA-ots) - Am 15. November 2022 verleiht Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft den Staatspreis Innovation an Österreichs innovativstes Unternehmen. Dazu hat eine Expertenjury nun aus insgesamt 25 über die Landesinnovationswettbewerbe entsendeten Projekte die innovativsten sechs Unternehmen ausgewählt. Die nominierten Projekte spannen dabei einen Bogen über wichtige Zukunftstechnologien und -branchen, wie etwa die Bereiche Energie, 3D-Druck oder auch Life Sciences.

Zusätzlich zur Prämierung der innovativsten Unternehmen werden am Nachmittag des 15. November auch die zukünftigen Innovatoren im Rahmen des aws First Pitch Events als Vorprogramm vorgestellt. Dabei werden innovative Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer auf die Bühne gebeten.



"Die aktuellen Krisen verdeutlichen, wie wichtig Innovationskraft im globalen Wettbewerb ist. Dies gilt insbesondere für kleinere Länder wie Österreich. Die heimischen Betriebe haben in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Rahmenbedingungen innovativ sind und damit einen ganz entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten. Um diese Unternehmen besonders hervorzuheben, verleiht das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft nun zum 41. Mal den Staatspreis Innovation als höchste staatliche Auszeichnung für herausragende Projekte", sagt Bundesminister Kocher.



Der Staatspreis Innovation wird vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft vergeben und von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert und durchgeführt.



Auch heuer werden im Rahmen der Staatspreis

Innovation-Veranstaltung wieder Sonderpreise verliehen. VERBUND verleiht den Sonderpreis VERENA. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die in den Bereichen Elektrizitäts- und Energiesysteme, Energieeffizienz/-management, Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Elektromobilität oder Einsatz erneuerbarer Energien Innovationen durchgeführt haben. Die Kooperation von Forschung und Wirtschaft steht dabei im Zentrum. Zudem zeichnet die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) das innovativste kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit dem Sonderpreis ECONOVIUS aus. In der aktuell besonders herausfordernden Zeit ist es wichtig, die Betriebe zu motivieren, ihre enormen Innovationsleistungen sichtbar zu machen. Die Vielzahl an KMU leisten mit ihrer Innovationskraft einen wichtigen Beitrag für mehr Dynamik und wirtschaftlichen Erfolg der rot-weiß-roten Wirtschaft.