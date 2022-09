Stress und psychische Belastung steigen durch aktuelle Wirtschaftslage - das müssen Unternehmer jetzt tun, um Arbeitsunfälle zu vermeiden (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die steigenden Energiepreise stellen private Haushalte wie

auch Unternehmen vor große Herausforderungen. Bei Mitarbeitern löst die prekäre

Lage in vielen Unternehmen diverse Zukunftsängste aus: Kann ich mich noch auf

meinen Job verlassen? Werde ich die kommenden Rechnung noch bezahlen können? Die

Folge: Sie sind gestresst, werden unaufmerksam und können sich nur noch schwer

bei der Arbeit konzentrieren. Arbeitsunfälle häufen sich und die Notlage in

vielen Unternehmen spitzt sich zu.



"Wenn die Sorgen der Mitarbeiter größer werden, steigt die Ablenkung im Kopf -

und je größer die Ablenkung ist, desto wahrscheinlicher kommt es zu einem

Arbeitsunfall. Jetzt sind Führungskräfte, Sicherheitsingenieure und Fachkräfte

für Arbeitssicherheit gefragt. Die Mitarbeiter müssen stärker sensibilisiert

werden, als es in normalen Zeiten der Fall ist", sagt Stefan Ganzke. Er ist

Geschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH und unterstützt Unternehmen bei

der Arbeitssicherheit. Im Folgenden erklärt er, was Unternehmen in der aktuellen

Wirtschaftslage tun sollten, um stressbedingte Arbeitsunfälle zu vermeiden.