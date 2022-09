Zahl der "Green Jobs" im Jahr 2020 um 2,0 % gewachsen

WIESBADEN (ots) -



- Weiterhin positiver Beschäftigungstrend im Umweltschutz, Zuwachs "grüner

Arbeitsplätze" aber etwas schwächer als in den Vorjahren

- Verarbeitendes Gewerbe bleibt trotz deutlichem Rückgang im Maschinenbau

beschäftigungsstärkster Sektor im Umweltschutz

- Mehr "Green Jobs" im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor



Im Jahr 2020 haben in Deutschland rund 311 000 Beschäftigte (gemessen in

Vollzeitäquivalenten) in sogenannten "Green Jobs" gearbeitet, also Güter und

Leistungen zum Schutz der Umwelt produziert. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der "grünen Arbeitsplätze" gegenüber dem

Jahr 2019 um 6 000 oder 2,0 %. Damit war der Beschäftigungszuwachs etwas

schwächer als in den Vorjahren: Von 2016 bis 2019 waren im Umweltschutz pro Jahr

durchschnittlich 18 000 Arbeitsplätze oder 6,7 % geschaffen worden.