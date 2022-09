Hohe Gaspreise beeinträchtigen Düngemittelindustrie

WIESBADEN (ots) -



- Hohe Gaspreise führen zu massiv steigenden Erzeugerpreisen für Düngemittel und

zu einem deutlichen Einbruch des Düngemittelabsatzes

- Erzeugerpreise für Düngemittel im August 2022 etwa doppelt so hoch wie im

Vorjahresmonat

- Inlandsabsatz im 2. Quartal 2022: Phosphatdünger -51 % gegenüber

Vorjahresquartal, Kalidünger -52 %

- Außenhandel mit Düngemitteln nahm von Januar bis Juli 2022 mengenmäßig

gegenüber dem Vorjahreszeitraum ab



Die hohen Gaspreise wirken sich auch auf den Absatz von Düngemitteln in

Deutschland aus. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der

Düngemittelstatistik mitteilt, ging die Menge der in Deutschland in den Verkehr

gebrachten Düngemittel im 2. Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal stark

zurück. In den Absatzzahlen sind sowohl in Deutschland produzierte als auch

importierte Düngemittel enthalten. So halbierte sich der Inlandsabsatz von

Phosphat-Dünger gegenüber dem Vorjahresquartal (-50,6 %) auf 14 000 Tonnen des

darin enthaltenen Nährstoffs Phosphat. Auch der Absatz von Kali-Dünger nahm um

etwa die Hälfte (-52,3 %) ab auf 55 900 Tonnen Kaliumoxid. Stickstoff-Dünger

wurde im Umfang von 238 000 Tonnen Stickstoff abgesetzt - 18,5 % weniger als im

Vorjahresquartal. Einzig der Absatz von Kalk-Dünger (592 600 Tonnen Calciumoxid)

blieb mit -0,1 % gegenüber dem 2. Quartal 2021 nahezu unverändert.