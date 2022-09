DER ABU DHABI KALENDER BIETET 180 TAGE VOLLER AUFREGUNG, INSPIRATION UND WELTNEUHEITEN

ABU DHABI, VAE, 26. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat sein Veranstaltungsprogramm für die Wintersaison 2022/2023 bekannt gegeben, das für Spannung sorgen und das Reiseziel der VAE-Hauptstadt weiter aufwerten wird.

Der aktuelle Abu Dhabi-Kalender, der im Rahmen einer TV-Talkshow vorgestellt wurde, erstreckt sich über 180 Tage und bietet außergewöhnliche Konzerte regionaler und internationaler Künstler, spannende Sport- und E-Sport-Aktivitäten, mitreißende Kulturfestivals, interaktive Live-Shows für die ganze Familie, publikumswirksame Konzerte sowie unverzichtbare Theater-, Opern- und Tanzaufführungen.

Zu den mit Spannung erwarteten Veranstaltungen im Kalender von Abu Dhabi gehören die Live-Konzerte von Sting, Andrea Bocelli und A. R. Rahman, die ersten NBA Abu Dhabi Games, die Rückkehr der Abu Dhabi Showdown Week, die von UFC 280 angeführt wird: OLIVEIRA gegen MAKHACHEV, Disneys Der König der Löwen und IIFA Awards Abu Dhabi 2023. Für Fans von Rap und globaler urbaner Musik gibt das Wireless Festival im März 2023 sein Debüt in Abu Dhabi.

H.E. Saleh Mohamed Al Geziry, Generaldirektor für Tourismus bei DCT Abu Dhabi, sagte: „Der Abu Dhabi Kalender hat ein unglaubliches Angebot an Veranstaltungen, die unsere Einwohner und Besucher in dieser Saison begeistern werden. Wir freuen uns darauf, Abu Dhabi mit der Welt zu teilen, indem wir Gastgeber für spektakuläre musikalische Darbietungen und actiongeladene globale Sportspektakel sind, die Fans und Familien aus aller Welt anziehen werden. Es ist ein prall gefülltes und unglaublich vielfältiges Veranstaltungsprogramm, das verspricht, Freunde zu verbinden, Jugendliche zu begeistern und Familien für unvergessliche Momente zusammenzubringen, die sie in ihrem eigenen Tempo genießen können

Mit dem vollständigen Abu Dhabi-Kalender auf der Website von Visit Abu Dhabi können Einwohner und Besucher nun ihren Terminkalender für die folgenden Veranstaltungen planen:

Ein melodisches Musikprogramm und ein elektrisches Nachtleben

Drahtlos-Festival: Das beliebte Rap- und Urban-Musikfestival aus London wird am 4. März 2023 nach Abu Dhabi kommen.

Das beliebte Rap- und Urban-Musikfestival aus wird am 4. März 2023 nach kommen. Sting: Der 17-fache Grammy-Preisträger wird am 27. Januar 2023 im Rahmen seiner von der Kritik gefeierten My Songs-Tour in die Etihad Arena kommen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 23. September.

Der 17-fache Grammy-Preisträger wird am 27. Januar 2023 im Rahmen seiner von der Kritik gefeierten in die kommen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 23. September. Andrea Bocelli : Der italienische Tenor wird am 24. November für einen Abend mit bezaubernder klassischer Musik in den Etihad Park nach Abu Dhabi zurückkehren.

Der italienische Tenor wird am 24. November für einen Abend mit bezaubernder klassischer Musik in den nach zurückkehren. A. R. Rahman : Der zweifache Oscar-Preisträger wird am 29. Oktober zum ersten Mal in Abu Dhabi in der Etihad Arena auftreten.

: Der zweifache Oscar-Preisträger wird am 29. Oktober zum ersten Mal in in der auftreten. Amplified Music Festival: Das dreitägige musikalische Spektakel findet vom 11. bis 13. November in Yas Links Abu Dhabi statt.

Das dreitägige musikalische Spektakel findet vom 11. bis 13. November in Yas Links Abu Dhabi statt. Louvre Abu Dhabi-Konzerte : Zur Feier seines 5-jährigen Bestehens präsentiert das kultige Museum eine Reihe einzigartiger Konzerte, darunter Majid Al Mohandis am 11. November und Omar Khairat am 13. November.

: seines 5-jährigen Bestehens präsentiert das kultige Museum eine Reihe einzigartiger Konzerte, darunter am 11. November und am 13. November. IIFA Awards Abu Dhabi 2023 : Am 11. und 12. Februar 2023 kehrt die Bollywood-Filmgemeinde nach Abu Dhabi zurück, um in der Etihad Arena ein Wochenende mit vielen Stars zu verbringen.

: Am 11. und 12. Februar 2023 kehrt die Bollywood-Filmgemeinde nach zurück, um in der ein Wochenende mit vielen Stars zu verbringen. Nahost Film & Comic Con 2023: Das weltberühmte Festival wird im März 2023 Film-, Fernseh- und Comic-Liebhaber in den VAE mit dem größten Popkultur-Festival der Region vereinen.

Das weltberühmte Festival wird im März 2023 Film-, Fernseh- und Comic-Liebhaber in den VAE mit dem größten Popkultur-Festival der Region vereinen. Westlife: Die kultige irische Popgruppe wird am 29. September 2022 in der Etihad Arena auftreten.

Die kultige irische Popgruppe wird am 29. in der auftreten. Club Social Festival: Vom 28. bis 30. Oktober werden Liam Gallagher , die Kaiser Chiefs und Clean Bandit ein Wochenende mit Musik, Essen und Getränken veranstalten.

Vom 28. bis 30. Oktober werden , die Kaiser Chiefs und Clean Bandit ein Wochenende mit Musik, und Getränken veranstalten. Nationalfeiertag-Konzerte: Der diesjährige Nationalfeiertag wird vom 1. bis 3. Dezember mit einer Reihe von Konzerten an verschiedenen Orten begangen.

Der diesjährige Nationalfeiertag wird vom 1. bis 3. Dezember mit einer Reihe von Konzerten an verschiedenen Orten begangen. Arabische Konzerte: Vom 14. Oktober bis zum 21. Dezember werden Top-DJs und Gesangssensationen der arabischen Welt in Abu Dhabi eine Reihe von Konzerten geben. Zu den Künstlern gehören Nancy Ajram , George Wassouf , Melhem Zein , Mouhamad Khairy , Wael Kfoury , Ahmed Saad , DJ Aseel, BiGSaM, Aziz Maraka und Siilawy.

Sportliche Action auf der Jagd nach Meisterschaften und zum Anfeuern der Zuschauer