JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus vor den Ende November anstehenden Halbjahreszahlen und dem Kapitalmarkttag im Dezember von 93,50 auf 93 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ er auf "Overweight", wie JPMorgan-Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Die Aktie der Internetbeteiligungsgesellschaft dürfte weiter von Aktienrückkäufen und der Entwicklung des chinesischen Unternehmens Tencent, der wichtigsten Beteiligung, profitieren. Die höheren Verluste im E-Commerce-Geschäft würden dagegen belasten./zb/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 18:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,64 % auf 54,73EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m