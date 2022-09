Mit Short-Hebelprodukten auf den DAX (ISIN: DE0008469008) lagen Anleger in den vergangenen Monaten oftmals richtig. Nach der kräftigen Kurserholung bis Mitte August 2022 auf bis zu 13.900 Punkte, gab der Index auf 12.700 Punkte nach, um danach bis Mitte September wieder auf 13.400 Punkte anzusteigen. Seit damals befindet sich der Index in einer steilen Abwärtsbewegung, die am 23.9.22 bei 12.180 Punkten ihren vorläufigen Tiefpunkt fand.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Rückgang des DAX trotz zwischenzeitlich möglicher Stabilisierungsversuche in den nächsten Wochen noch weiter fortsetzen wird und auch ein Kursrutsch um weitere 500 Punkte auf bis zu 11.800 Punkte möglich ist, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte interessant sein.