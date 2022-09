Sind Franchise-Systeme unzerstörbar? 7 Gründe, warum das Geschäftsmodell besser performt - und was man daraus lernen kann (FOTO)

Teltow (ots) - Egal, ob Bäcker, Handwerker oder in der Pflege -

Franchise-Systeme zeigen immer wieder, dass sie in Krisensituationen wesentlich

robuster sind. Das liegt unter anderem an gemeinsamen Konditionen, hat aber auch

strukturelle Gründe.



"Die Systeme und Prozesse, die einem Franchise zu mehr Wachstum verhelfen,

retten viele Betriebe auch in der Krise", sagt Eugen Marquard. Er berät jedes

Jahr dutzende Franchise-Geber - insbesondere aus dem Ausland - bei der

erfolgreichen Expansion ihrer Geschäftsidee in Deutschland. Gerne verrät er in

diesem Artikel sieben Gründe, warum Franchise-Systeme besonders krisenfest sind

- und was einzelne Unternehmer davon lernen können.