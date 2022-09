Wondershare MobileTrans V4.0 Release bietet eine optimierte Telefon-zu-Telefon-Übertragungslösung zeitgleich mit der Einführung des iPhone 14

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Wondershare MobileTrans bietet eine

effizientere Übertragungslösung, die mit dem neuen iPhone 14 kompatibel ist.



Nach der offiziellen Ankündigung der Veröffentlichung des iPhone 14 ist ein

deutlicher Anstieg der Suchanfragen nach "new iPhone phone-to-phone transfer" zu

verzeichnen, was zeigt, dass die Menschen händeringend nach einer Lösung für die

Übertragung von Daten auf das neue Gerät suchen. Wir bieten den Verbrauchern

Lösungen für die Übertragung aller Elemente, und Wondershare MobileTrans V4.0

(https://mobiletrans.wondershare.com/de/) ist die beste Wahl dafür.





"Mit den Updates von MobileTrans werden die Nutzer eine reibungslose Erfahrungund mehr Kontrolle über ihre Daten haben", so PeakYu, Produktleiter vonMobileTrans. "Es kann sie bei der wissenschaftlichen Migration und Verwaltungder Informationen auf ihren Telefonen unterstützen, indem es eine sichereDatenübertragung und -sicherung von Telefon zu Telefon, Telefon zu Computer,Cloud-Speicher zu Telefon, App zu App und mehr bietet. Wir kümmern uns auch umDienstleistungen nach der Übertragung, wie die Konvertierung in das HEIC-Format,um eine verlustfreie Übertragung von Bildern zwischen iOS und Android zugewährleisten."Zu den neuesten Updates von MobileTrans V4 gehören: Google Drive zu WhatsApp : Übertragen Sie WhatsApp- und WhatsAppBusiness-Backups von Google Drive auf ein beliebiges Gerät.- App-Übertragung: Übertragen Sie Apps von einem anderen Betriebssystem undunterstützen Sie Android zu iOS und Android zu Android.- Übertragung der Wiedergabeliste: Übertragen Sie Musikwiedergabelisten zwischenverschiedenen Musikplattformen. Es ist mit den beliebtesten Apps wie YouTube,YouTube Music, Deezer, Spotify und Apple Music kompatibel.- Dateiübertragung: Übertragen Sie Dateien von einem Gerät auf ein anderes ohneInternet und ermöglichen Sie die gemeinsame Nutzung von Dateien in der Näheund aus der Ferne. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40 Mbit/sist die Dateiübertragung schneller als über Bluetooth. Entdecken Sie denKomfort dieser Funktion in MobileTrans App(https://mobiletrans.wondershare.com/app/phone-to-phone-transfer-app.html) ,die ebenfalls neu veröffentlicht wurde.- WhatsApp Backup-Verschlüsselung: Verbessern Sie die Sicherheit derDatensicherung der Benutzer, indem die Benutzer selbst Sicherungskennwörtererstellen.- WhatsApp Transfer Verschlüsselung: Migrieren Sie WhatsApp von einem anderenBetriebssystem unter Verwendung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmethode.MobileTrans ist der erste Anbieter in der Branche, der eine