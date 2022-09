Zusätzlich können über die iOS App eigene Beiträge im Feed veröffentlicht werden. Hierfür braucht ihr nicht eingeloggt sein. Falls das dem einen oder anderen bekannt vorkommen sollte, dann liegt das vermutlich daran, dass „Trends“ dem Angebot von Stocktwits ähnelt.

Wie funktioniert es?

Die Trends können direkt auf der Hauptseite der iOS App über das Icon am unteren Bildschirmrand aufgerufen werden. Ihr bekommt dann einen chronologisch sortierten Feed aus allen Postings im w:o Forum angezeigt. Da dies erstmal wenig aussagekräftig ist, kann die Ausgabe über eine Filterfunktion eingeschränkt werden. Wird z.B. in der Suchzeile „Biontech“ eingegeben, dann werden nur Beiträge angezeigt, die im Biontech Thread des Forums gemacht wurden. Außerdem werden auch Beiträge zum Thema Biotech angezeigt, welche in anderen Foren (z.B. Moderna) geschrieben wurden. Diese werden von einer KI erkannt und dann entsprechend markiert und einsortiert.

Der Clou ist, dass direkt in den Trends zum Wunschthema geschrieben werden kann. Es kann dafür die „Antworten“ Funktion genutzt oder auch ein Posting direkt verfasst werden. Wird der passende Schlüsselbegriff (z.B. Biontech) verwendet, dann wird das Posting korrekt chronologisch einsortiert. Hierfür ist kein Nutzeraccount erforderlich (bzw. wer einen Account besitzt, braucht nicht eingeloggt zu sein). Allerdings werden nur Beiträge, die in eingeloggtem Zustand im Feed verfasst wurden, auch dauerhaft im w:o Forum veröffentlicht. Dies soll sicherstellen, dass die Qualität des Forums nicht verwässert wird.

Mithilfe der „Trends“ Funktion solltet ihr schnell und ohne Umwege erkennen können, welche Wertpapiere gerade besonders intensiv besprochen werden. An Trends und Hypes interessierte Nutzer bekommen so ein mächtiges Werkzeug an die Hand. Wer einfach nur auf die Schnelle wissen möchte, was bei seinen/ihren Lieblingsaktien los ist, der kann sich mit Hilfe der Filterfunktion ohne Umwege auf den neuesten Stand bringen.

Die w:o Trends werden mit dem aktuellen Update der iOS App ausgerollt. Da dies nicht für alle Nutzer gleichzeitig geschieht, kann es sein, dass manche von euch die Funktion erst in ein paar Tagen werden nutzen können. Nutzer von Android werden sich noch etwas länger gedulden müssen. Eine Android Version ist in Arbeit, wird aber erst in ein paar Wochen erscheinen.

Wir werden den Funktionsumfang von „Trends“ stetig erweitern und hoffen, dass euch diese erste Version gefällt.

Wir hoffen, dass ihr die neuen "Trends" ausprobieren und nutzen werdet und freuen uns auf eure Anregungen und Verbesserungsvorschläg. Bitte nutzt hierfür den Feedback Thread des w:o Forums oder schreibt uns eine Email an feedback@wallstreet-online.de.

Wir wünschen euch viel Spaß mit den Trends und freuen uns auf euer Feedback.

Viele Grüße

Euer Team von wallstreet-online.de