Ungeschulte Mitarbeiter als Risiko für Unternehmen

TAMPA BAY, USA (ots) - KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für

Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, veröffentlicht den aktuellen

Bericht seines Forschungsteams KnowBe4 Research. Er zeigt auf, dass 21 Prozent

der ungeschulten Mitarbeiter weltweit ohne Schulung nicht wissen, an wen sie

sich im Falle einer Bedrohung wenden müssen.



In der Studie sank dieser Prozentsatz durch jährliche Sicherheitsschulungen auf

17 Prozent. Aber es ist die Wiederholung, die die signifikanteste Veränderung

bewirkt - die Gesamtverbesserung in Bezug auf das Wissen, an wen man sich wenden

muss, verdoppelte sich bei denjenigen, die monatliche gegenüber jährlichen

Schulungen absolvierten.