BERENBERG stuft Unilever PLC auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Unilever von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4000 auf 4800 Pence angehoben. Der Konsumgüterkonzern habe sich neu aufgestellt für ein schnelleres Wachstum, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die längere unterdurchschnittliche Performance von Unilever habe sich allmählich umgekehrt. Die attraktiveren Ertragsaussichten sollten eine Fortsetzung dieser Entwicklung ermöglichen./edh/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,37 % auf 45,33EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: James Targett

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 40

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m