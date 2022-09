Preis für europäisches Erdgas fällt auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag merklich gefallen. Am Vormittag sank Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um gut 5 Prozent bis auf etwa 172 Euro je Megawattstunde. Am Freitag hatte er noch bei rund 188 Dollar gelegen. Der TTF-Kontrakt gilt als Richtschnur für das europäische Preisniveau. Ende August war der Preis noch kurzzeitig über 300 Euro je Megawattstunde gestiegen. Allerdings befinden sich die Preise trotz des aktuellen Rückgangs auf einem historisch hohen Niveau.

Den Staaten in Europa ist es zuletzt gelungen, ihre Gasreserven zügig aufzufüllen. Der Füllstand der Erdgasspeicher in Deutschland lag zuletzt insgesamt bei über 90 Prozent. Die großen Lieferungen von Flüssigerdgas LNG sorgen für Entspannung. Damit sind Befürchtungen über Versorungsengpässe im Winter etwas kleiner geworden. Sie wurden durch das ausbleibende russische Erdgas hervorgerufen.

Bundeskanzler Olaf Scholz reiste zudem am Wochenende in die Golfregion, um die Zusammenarbeit bei der Energieversorgung auszubauen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) schloss der Essener Energiekonzern RWE am Sonntag einen Vertrag über eine erste Lieferung von Flüssiggas (LNG) ab. Zudem wurde ein Memorandum über mehrjährige Lieferungen ab 2023 unterzeichnet./jsl/bgf/zb