LUMENION macht Produktion von BIO-FROST Westhof noch grüner / Hochtemperaturspeicher von LUMENION spart jährlich das Äquivalent von 1.670 Tonnen CO2 in Europas größter Bio-Frosterei

Berlin/Friedrichsgabekoog (ots) - Die BIO-FROST Westhof GmbH

(https://www.westhof-bio.de/) , Europas größte Bio-Frosterei, wird an ihrer

neuen Produktionsstätte in Friedrichsgabekoog in Dithmarschen,

Schleswig-Holstein einen Hochtemperaturspeicher von LUMENION

(https://lumenion.com/) für die Bereitstellung von Prozesswärme einsetzen. Das

gaben beide Unternehmen heute bekannt. BIO-FROST Westhof will dadurch eine

zunehmend CO2-freie Produktion sicherstellen und fossile Energieträger durch

erneuerbare, regional erzeugte Energie ersetzen. Der neue Produktionsstandort

ist derzeit im Aufbau und soll Anfang 2024 in Betrieb gehen.



LUMENION wird für BIO-FROST Westhof vor Ort einen Hochtemperaturspeicher mit 20

MWh Speicherkapazität errichten, dessen Stahlkern durch Überschüsse an

regionalem Windstrom gespeist und erhitzt wird. Der LUMENION-Speicher wird Teil

einer der größten Bio-Tiefkühlkostproduktionsstätten in Europa, die dort zurzeit

errichtet wird. Die Prozesswärme aus dem Speicher wird dann zum Schälen und

Blanchieren von Bio-Gemüse eingesetzt. Die Anlage verfügt über eine

Verarbeitungsleistung von 240 Tonnen Bio-Fertigware pro Tag und belegt, dass

energieintensive, industrielle Prozesse in der Lebensmittelproduktion dank

effizienter Speicherlösungen CO2-frei und netzdienlich betrieben werden können.