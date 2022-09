Angespannte Situation an den Märkten

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgegeben. Während die Entwicklung in der ersten Wochenhälfte noch verhalten war, ging es ab Donnerstag steil bergab. Auslöser hierfür war die Ratssitzung der US-Notenbank Fed. Obwohl das Gros der Marktteilnehmer die Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte erwartet hatte und einige Beobachter sogar von einem noch deutlicheren Schritt ausgegangen waren, ließ die Fed-Entscheidung den teilweise noch vorhabenden Optimismus der Anleger schwinden. Grund hierfür war auch die Ankündigung der Notenbanker, dass zur Inflationsbekämpfung weitere größere Zinsschritte nötig sein könnten. Damit stiegen die Sorgen, die straffere Geldpolitik und die steigenden Kapitalmarktkosten könnten die Konjunktur abwürgen und zu einer Rezession führen. Dass neben der Fed auch die Bank of England sowie die schwedische, die schweizerische und die norwegische Notenbank ihre Leitzinsen erhöht hatten, lieferte den Sorgen der Anleger zusätzliche Nahrung. Gleiches galt für Konjunkturdaten wie beispielsweise die Erzeugerpreise in Deutschland oder die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.