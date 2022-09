FP Markets schafft den Hattrick bei den "Global Forex Awards 2022"

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets wurde zum vierten Mal in Folge als "Best

Global Value Broker 2022" ausgezeichnet. FP Markets erhielt zwei weitere

Auszeichnungen für das "Best Forex Partners Programme" in Asien 2022 und als

"Best Forex Broker" in Europa 2022.



Die Global Forex Awards 2022 feierten ihre 5. Preisverleihung am Donnerstag, 22.

September 2022, in der glamourösen Marina in Limassol, Zypern. Die Zeremonie

brachte eine breite Palette von globalen Unternehmen zusammen, die modernste

Technologie, umfassende Marktforschungstools, erstklassige Bildungsprogramme und

einen erstklassigen Kundenservice bieten.