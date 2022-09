Seite 2 ► Seite 1 von 3

Eschborn (ots) - Die aktuellen monatlichen Inflationsraten von deutlich übersieben Prozent treiben die deutschen Bankkund:innen um. Laut der Umfrage"Educational Banking - Mit Finanzbildung gegen die Inflation?" desInnovationsdienstleisters Zühlke spüren knapp drei Viertel von ihnen eine starkeBelastung durch die aktuellen Preissteigerungen. Das befeuert das Interesse anThemen wie Sparen und Geldanlage. Rund 60 Prozent der Befragten im Alter von 18bis 60 Jahren geben zu Protokoll: "Ich möchte mich stärker mit dem ThemaGeldanlage befassen." In der Altersklasse von 18 bis 29 Jahren sind es sogar 77Prozent. "Insbesondere für junge Menschen ist die hohe Inflation einBedrohungsszenario. Sie erkennen, dass sie dringend handeln müssen, um späterein sicheres Auskommen zu haben", erklärt Jan-Philipp Koch, Head of BankingSector beim Innovationsdienstleister Zühlke Deutschland.Aktuell sparen die Deutschen laut der Studie, um sich ein finanzielles Polsterfür Notfälle anzulegen (54 Prozent), für den Urlaub (47 Prozent) und dieAltersvorsorge (41 Prozent). Kapitalanlage nennen lediglich 23 Prozent alsSparziel. Was die Summe betrifft, die monatlich zurückgelegt wird, zeigt sichein gespaltenes Bild: Jeder zweite Befragte legt mindestens 150 Euro zurück undjeder zehnte sogar mehr als 500 Euro. Am anderen Ende der Skala sparen 40Prozent der Befragten weniger als 100 Euro, jeder zehnte sogar gar nicht. Vondieser Gruppe erklären knapp 80 Prozent: "Es ist mir finanziell nicht möglich zusparen."Neben den unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen deuten dieUmfrageergebnisse auch auf zwiespältige Einstellungen und Empfindungen zum ThemaGeld, Risiko und Sparen hin. So erklären 84 Prozent der Befragten: "Es gibtWichtigeres im Leben als Geld." 68 Prozent sind allerdings auch überzeugt, dassGeld glücklich macht. 78 Prozent denken in finanziellen Fragen nach eigenenAngaben eher langfristig. Zugleich erklärt knapp die Hälfte der Befragten, ihrGeld nach Bauchgefühl auszugeben, wobei es am Monatsende dann meist passt.Jeweils rund ein Drittel überzieht gelegentlich bzw. regelmäßig das Girokontound nimmt hohe Dispozinsen in Kauf. 22 Prozent nutzen mehr als einenKonsumentenkredit und 17 Prozent haben "bei unzähligen Abonnements undRatenzahlungen längst den Überblick verloren." Besonders häufig ist die Gruppeder 30- bis 39-Jährigen regelmäßig im Dispo (42 Prozent), nutzt mehr als einenKonsumentenkredit (35 Prozent) und hat keinen Überblick mehr über Ratenzahlungen