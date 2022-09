Studie Bis zu 70% der globalen Lebensmittelverluste könnten vermieden werden

Düsseldorf (ots) - Jedes Jahr werden 33% bis 40% aller globalen Lebensmittel,

rund zwei Milliarden Tonnen, vergeudet. Während die eine Hälfte im Handel,

Gastronomie oder in Haushalten verschwendet wird, geht die andere Hälfte davon

in vorgelagerten Prozessen verloren, bevor die Produkte in den Lagern und

Geschäften des Lebensmittelhandels ankommen (Lebensmittelverlust). Diese

Lebensmittel im Wert von etwa 600 Milliarden Dollar gehen bereits während oder

kurz nach der Ernte verloren und verbrauchen ein Viertel der weltweiten

Süßwasservorräte. Zusammen mit den später im Handel oder von Konsument:innen

verschwendeten Lebensmitteln verursachen die verlorenen Lebensmittel zudem

Treibhausemissionen, die 8% der weltweiten Emissionen ausmachen - und damit vier

Mal mehr als die Luftfahrtindustrie.



Dabei könnten 50-70% des Lebensmittelverlustes vermieden werden, wenn

Lebensmittelhersteller und -händler die weltweiten Bemühungen zur Reduzierung

von Lebensmittelverlusten anführen würden und allen Beteiligten der

Wertschöpfungskette zusammenarbeiten würden. Das sind Ergebnisse der

McKinsey-Studie "Reducing food loss: What grocery retailers and manufacturers

can do".