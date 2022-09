DVAG Bank bestätigt exzellentes Urteil im Assekurata-Karriere-Rating

Köln (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erzielt

wiederholt die Bestnote im Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH

(Assekurata). Bereits zum 12. Mal in Folge überzeugt der Finanzvertrieb mit

einer zielführenden Unterstützung im Bereich Aus- und Weiterbildung sowie

attraktiven IT- und Marketing-Dienstleistungen. In den Teilqualitäten

Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke

bestätigt die DVAG Bank ihre exzellente Vorjahresbewertung. Für den Prüfpunkt

Wachstum vergibt Assekurata erneut ein sehr gutes Urteil.



Aus- und Weiterbildung als Qualitätsmerkmal





Die DVAG Bank eröffnet sowohl erfahrenen Vermittlern und Branchenkennern alsauch Interessenten ohne Vorkenntnissen oder Vertriebserfahrung eineKarriereperspektive in der Finanzdienstleistungsbranche. Die Ausbildung undkontinuierliche Weiterbildung der Vermögensberater stellt hierbei ein wichtigesQualitätsmerkmal des Finanzvertriebs dar und ist die Grundlage für einenachhaltige qualitative Beratung im Allfinanzgedanken des Unternehmens. UmBerufseinsteiger im Praxis- und Unternehmensaufbau konsequent und zielführend zuunterstützen, verfügt die DVAG Bank über regionale Karriere-Akademien. Hierlernen die Berater in einem 12-monatigen Lehrgang die praktischen Grundlagen desVermögensberaterberufs kennen und erhalten die Möglichkeit, ihr Wissen im Sinneder Allfinanz-Beratung kontinuierlich zu vertiefen. Zur gezielten Förderung derBerater in ihren Stärken und ihrer Spezialisierung bietet die DVAG Bank darüberhinaus seit 2021 in puncto Verkaufsausbildung die Seminarreihe "OffenePraxis-Seminare" an. Diese behandelt verschiedene Schwerpunktthemen, wiebeispielsweise das Thema Investment, um die Vermittler breitflächiger und nochgezielter zu qualifizieren.Ausgezeichnete VertriebsunterstützungZur individuellen Förderung der Vermögensberater bietet die DVAG Bank nebeneinem breiten Qualifizierungsangebot auch umfangreiche Unterstützungsleistungen,die auf die tägliche Beraterpraxis ausgerichtet sind. Um eine optimale regionaleBetreuung zu gewährleisten, steht beispielsweise jedem Vermögensberater in denjeweiligen Direktionen ein persönlicher Betreuer zur Seite. WeitereUnterstützung erhalten die Berater durch ihre Ansprechpartner in der WienerZentrale sowie Spezialisten der Produktpartner, die bei Bedarf zuKundengesprächen hinzugezogen werden können. Darüber hinaus bringt derFinanzvertrieb seine Berater regelmäßig mit Veranstaltungen und Webinarenfachlich auf den neusten Stand und vermittelt ihnen vertriebsbezogene Impulse.Unter dem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" organisiert die DVAG Bank