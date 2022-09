Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai glaubt nicht mehr an eine Rettung der umstrittenen Gasumlage. "Ich würde sagen, dass wir vermutlich in dieser Woche die Beerdigung der sogenannten Gasumlage erleben", sagte er dem Fernsehsender "Welt".Die Gasumlage "von Herrn Habeck" sei von Anfang an eine "Fehlkonstruktion" gewesen, sagte Djir-Sarai in Richtung des Wirtschaftsministers. "Ursprünglich war die Idee, dass systemrelevante Unternehmen von dieser Umlage profitieren werden und Unternehmen, die in einer wirtschaftlichen Schieflage sind. Diese Kriterien sind nicht erfüllt worden."Es sei für den Wirtschaftsminister nicht möglich gewesen, die Umlage zu reparieren. "Von daher müssen wir jetzt andere Wege gehen."