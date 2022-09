JPMORGAN stuft VALEO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Valeo vor Zahlen zum dritten Quartal von 25 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsätze dürften im Vorjahresvergleich um mindestens ein Viertel gestiegen sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Autozulieferer entwickele sich besser als die globale Autoproduktion und profitierte dabei vom Ersatzteil-Geschäft. Valeo sei im zweiten Halbjahr eindeutig auf dem Weg zu einer höheren Profitabilität./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 18:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,16 % auf 16,45EUR erreicht.



