GEWINNER DER 2023 BREAKTHROUGH PRIZES IN LIFE SCIENCES, MATHEMATICS UND FUNDAMENTAL PHYSICS WURDEN BEKANNT GEGEBEN

Breakthrough Prize in Life Sciences geht an Clifford P. Brangwynne und Anthony A. Hyman ; Demis Hassabis und John Jumper; Emmanuel Mignot und Masashi Yanagisawa

Breakthrough Prize in Mathematics geht an Daniel A. Spielman

Breakthrough Prize in Fundamental Physics geht an Charles H. Bennett, Gilles Brassard, David Deutsch und Peter Shor

Sechs New Horizons Prizes für Nachwuchsleistungen in Physik und Mathematik verliehen

Drei Maryam Mirzakhani New Frontiers Prizes wurden an Mathematikerinnen für frühe Leistungen in ihrer beruflichen Laufbahn verliehen

SAN FRANCISCO, 26. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Breakthrough Prize Foundation und ihre Gründungssponsoren - Sergey Brin, Priscilla Chan und Mark Zuckerberg, Julia und Yuri Milner sowie Anne Wojcicki - gaben heute die Preisträger des Breakthrough Prize 2023 bekannt, die für ihre bahnbrechenden Entdeckungen in den Bereichen Grundlagenphysik, Biowissenschaften und Mathematik ausgezeichnet wurden, zusammen mit Nachwuchswissenschaftlern, die bedeutende Beiträge zu ihren Gebieten geleistet haben.

Es wurden drei Breakthrough Prizes in Life Sciences verliehen: Clifford P. Brangwynne und Anthony A. Hyman für die Entdeckung eines neuen Mechanismus der Zellorganisation; Demis Hassabis und John Jumper für die Entwicklung von AlphaFold, das die Struktur von Proteinen sehr genau vorherzusagen vermag; und Emmanuel Mignot und Masashi Yanagisawa für die Entdeckung der Ursachen der Narkolepsie. Der Breakthrough Prize in Mathematics geht an Daniel A. Spielman, für mehrere Entdeckungen in der theoretischen Informatik und Mathematik. Den Breakthrough Prize in Fundamental Physics teilen sich Charles H. Bennett, Gilles Brassard, David Deutsch und Peter Shor für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Quanteninformation. Auch wichtige Beiträge von Nachwuchswissenschaftlern werden gewürdigt: Sechs New Horizons Prizes in Physik und Mathematik und drei Maryam Mirzakhani New Frontiers Prizes werden an Mathematikerinnen verliehen, die vor kurzem ihren Doktortitel erworben hatten.