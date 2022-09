Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA war in den letzten Wochen massiven Korrekturwellen ausgesetzt.

Bereits unsere letzte Kommentierung zu Nel ASA vom 16.09. mussten wir mit „Kursdebakel setzt sich fort.“ Überschreiben. Darin hieß es unter anderem „[…] Mit dem Bruch der 1,50 Euro nahm das Debakel seinen Anfang. Die 200-Tage-Linie wurde bärisch gekreuzt. Rasch geriet der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 1,40 Euro in unter Druck. Auch der Bereich um 1,30 Euro vermochte es nicht, der Korrektur Einhalt zu gebieten. Aktuell läuft die Aktie die 1,20 Euro an. Mit Blick auf die veritable Abwärtsdynamik ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,10 Euro / 1,06 Euro nicht auszuschließen. Kurzum. Hinter Nel ASA liegen herausfordernde Handelstage und mit Blick auf die aktuelle Gemengelage könnten die nächsten Handelstage mindestens genauso herausfordernd werden. Um das Chartbild zu entspannen, muss die Aktie den Bereich um 1,40 Euro zurückerobern.“



In der Folgezeit setzte sich die Korrekturbewegung fort. Nel ASA konnte die wichtige Unterstützung um 1,20 Euro nicht verteidigen und durchbrach diese. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete gleich seine Wirkung. Nel ASA nimmt gegenwärtig Tuchfühlung zum zentralen Unterstützungsbereich 1,10 Euro / 1,06 Euro auf.

Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. Nel ASA muss unter allen Umständen einen Bruch der Zone 1,10 Euro / 1,06 Euro verhindern. Kommt es dennoch dazu, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage in diesem Fall notwendig werden. Die Aktie ist aktuell deutlich überverkauft. Gegenbewegung könnten jederzeit starten, doch erst Vorstöße, die Nel ASA über die 1,30 Euro – noch besser über die 1,40 Euro – führen, würden Relevanz erlangen.