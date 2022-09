Über mangelnde Spannung konnten sich die Marktakteure im Hinblick auf die Kursentwicklung der Aktie des US-Konzerns Hess Corp. in den letzten Wochen nicht beklagen. Zunächst ging es im wahrsten Sinne des Wortes hoch her, im Anschluss aber genauso schnell wieder bergab…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Hess Corp. am 17.08. hieß es unter anderem „[…] Ein erster, vielversprechender Versuch, diese Hürde zu überspringen, scheiterte jedoch Anfang August. Daraufhin entwickelte sich zunächst ein veritables Korrekturszenario, das die Aktie noch einmal in den Bereich von 100 US-Dollar zwang. Nach einem erfolgreichen Test dieser Zone steht Hess nun erneut am Widerstandsbereich um 115 / 116 US-Dollar. An der bereits in der Kommentierung von Anfang August geschilderten Ausgangslage hat sich somit wenig geändert. Hess Corp. muss nach wie vor über die Zone 115 US-Dollar / 116 US-Dollar laufen, um die Aufwärtsbewegung neu zu stimulieren und sich den Weg in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 130+ US-Dollar zu bahnen. Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die Zone 100 US-Dollar / 98 US-Dollar gehen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.“

In der Folgezeit gelang es der Aktie zunächst, den (damaligen) Widerstandsbereich 115 US-Dollar / 116 US-Dollar auszuhebeln. Das damit installierte Kaufsignal führte die Aktie erwartungsgemäß in Richtung 130+ US-Dollar, aber eben nicht darüber hinaus. Nach einer erneuten Verschnaufpause und damit einhergehend einem nochmaligen Test der Zone 116 / 115 US-Dollar drehte Hess erneut nach oben ab und attackierte abermals den Widerstandsbereich um 130+ US-Dollar. Aber auch dieser Versuch, über den markanten Widerstandsbereich zu setzen, blieb erfolglos.

Es kam, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein. Rasch wurde erneut der Bereich um 116 / 115 US-Dollar erreicht. Dieses Mal konnte er aber dem Druck nicht Stand halten. Aktuell nimmt die Aktie den eminent wichtigen Unterstützungsbereich 100 US-Dollar / 98 US-Dollar ins Visier. Sollte es auch darunter gehen, könnte eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 90 US-Dollar erfolgen. Vorstöße auf der Oberseite erlangen erst Relevanz, sollten sie Hess über die Zone 115 US-Dollar / 116 US-Dollar zurückführen.