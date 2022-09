Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver hat es vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht leicht, sich zu behaupten.

Bereits unsere letzte Kommentierung vom 24.08. mussten wir mit „Aktie mit schwacher Vorstellung“. Darin hieß es unter anderem „[…] In den letzten Tagen setzte sich die bereits zuvor zu beobachtende Kursschwäche fort. Die Aktie des Silberproduzenten vermochte es nicht, eine Erholung auf die Beine zu stellen und so kam es, wie es kommen musste: Pan American Silver tauchte unter die 17 US-Dollar ab. Das erste für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel – der Bereich um 16 US-Dollar – wurde bereits abgearbeitet. Zu einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 14 US-Dollar kam es indes noch nicht. Allerdings ist dieses Thema noch nicht vom Tisch, denn Pan American Silver macht noch keine Anstalten, einen Boden auszubilden oder gar eine Erholung zu initiieren. Kurzum. Die Aktie des Silberproduzenten leidet noch immer unter der Gemengelage. Um das Chartbild zu entspannen, muss es zurück über die 17,5 US-Dollar gehen. Risiken lauern weiter auf der Unterseite. Ein Test der 14 US-Dollar ist nach wie vor nicht vom Tisch.“



Der starke US-Dollar und die Aussicht auf weiter anziehende Zinsen nehmen den Edelmetallen gegenwärtig die Luft zum Atmen. Im Ergebnis stehen auch die Produzentenaktien stark unter Druck. Pan American Silver stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar.

Pan American Silver verpasste es zuletzt, durch einen Vorstoß über die 17,5 US-Dollar für Entlastung zu sorgen. Versuche kamen nicht über den Bereich von 16,8 US-Dollar hinaus, der sich somit in der aktuellen Situation als Widerstand etablieren konnte.

Auf der Unterseite ist eine Ausdehnung der Korrektur weiterhin nicht vom Tisch. Selbst ein Anlaufen des markanten Tiefs aus dem März 2020, das damals bei knapp 11 US-Dollar ausgebildet wurde, ist nicht auszuschließen.