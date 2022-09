Huawei ist Gastgeber des 9. Global Rail Summit in Berlin

Auf dem Gipfel erläuterte Jeffrey Sim, CEO von SBS Transit Rail Business, die digitale Reise des Unternehmens. Vincenzo Bloise, International Sales Director von Almaviva, stellte vor, wie moderne IKT-Lösungen die Digitalisierung im Schienenverkehr vorantreiben können, und Li Jie, Präsident von Huawei Enterprise Wireless Domain, demonstrierte, wie die FRMCS-Lösung von Huawei die Digitalisierung des Schienenverkehrs ermöglicht. Darüber hinaus hielt Steven Xiong, CTO für die Bahnindustrie der Huawei Aviation & Rail BU, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Driving Digitalization in Future Rail, Create New Value Together" (Die Digitalisierung der Bahn der Zukunft vorantreiben, gemeinsam neue Werte schaffen) und teilte Digitalisierungsbeispiele der Branche.

BERLIN, 26. September 2022 /PRNewswire/ -- Parallel zur InnoTrans 2022 veranstaltete Huawei den 9. Huawei Global Rail Summit unter dem Motto „Driving Digitalization in Future Rail, Create New Value Together". Das Gipfeltreffen brachte weltweit führende Unternehmen, Partner aus dem Ökosystem und technische Experten zusammen, um die Zukunft der Bahnindustrie zu diskutieren.

