Die Aktie des US-Ölgiganten Exxon Mobil sah sich zuletzt massiven Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Im Ergebnis zogen diese Gewinnmitnahmen dem bis dato laufenden Erholungsversuch endgültig den Stecker.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Exxon Mobil vom 29.08. hieß es unter anderem „[…] Das Anlaufen der 100 US-Dollar dürfte zwangsläufig zu einer kurzfristigen Weichenstellung führen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 100 US-Dollar würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 105,5+ US-Dollar ermöglichen. Solange dieser Fall jedoch nicht eingetreten ist, bleibt das Risiko etwaiger Gewinnmitnahmen. Insofern sollte der Unterstützungsbereich 92 US-Dollar / 93 US-Dollar nach wie vor im Auge behalten werden. Sollte es hier zu einem Rücksetzer kommen, ist Obacht geboten.“



Exxon Mobil verpasste es, signifikant über die 100 US-Dollar vorzustoßen. Der durchaus vielversprechend angelaufene Versuch fiel schließlich zügig in sich zusammen. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie des Ölproduzenten mittlerweile unter die eminent wichtige Unterstützungszone 93 US-Dollar / 92 US-Dollar. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) ging damit einhergehend verloren.

Aktuell steht der nicht minder wichtige Unterstützungsbereich um 85 US-Dollar zur Disposition. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Ein Bruch dieser Zone wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag und würde zudem weiteres Abwärtspotential in Richtung 80 US-Dollar oder gar in Richtung 76+ US-Dollar eröffnen.

Kurzum. Die Luft ist es erst einmal raus. Die Erholung musste einer Abwärtsbewegung weichen. Auf der Unterseite nimmt Exxon Mobil den Bereich um 85 US-Dollar ins Visier. Aber auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 80 US-Dollar oder 76+ US-Dollar ist möglich. Um auf der Oberseite erste Akzente zu setzen, muss Exxon Mobil über die Zone 92 US-Dollar / 93 US-Dollar zurückkehren.