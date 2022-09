BacTech Environmental nimmt den Handel am OTCQB-Markt in den USA auf

TORONTO, ONTARIO, 26. September 2022 - BacTech Environmental Corporation (CSE: BAC, OTCQB: BCCEF, FWB: 0BT1) („BacTech“ oder das „Unternehmen“), ein wirtschaftlich erfolgreicher Umwelttechnologieanbieter von umweltfreundlichen Biolaugungs- und Sanierungslösungen für die Gewinnung von Edelmetallen und kritischen Rohstoffen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung für die heutige Aufnahme seiner Stammaktien in den Handel am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten unter dem Kürzel „BCCEF“ erhalten hat.

„Das Unternehmen macht mit seinen Entwicklungen im Bereich der Biolaugung im kommerziellen Maßstab beträchtliche Fortschritte und hat erkannt, wie wichtig es ist, die Sichtbarkeit auf den US-Kapitalmärkten und die Zugänglichkeit für die wachsende Zahl nachhaltiger Investoren zu verbessern“, sagt Ross Orr, President und CEO von BacTech Environmental. „Wir bieten eine Cleantech-Lösung für Bergbauverfahren, die bisher nicht modernisiert oder entkarbonisiert wurden. Wir treiben unsere Kommerzialisierungspläne weiter voran und freuen uns über die Notierung am OTCQB, die einen leichteren Zugang zum Handel mit unseren Aktien ermöglicht.“

Der OTCQB ist der führende Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Entwicklungsphase, die sich verpflichtet haben, Anlegern in den USA ein qualitativ hochwertiges Handels- und Informationserlebnis zu bieten. Die OTCQB-Qualitätsstandards bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und Regulierung, um die Informations- und Handelserfahrung für Investoren zu verbessern.

BacTech Enviromental verfügt über ein aktives Konto bei der Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), um das elektronische Clearing und die Abwicklung der Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten zu erleichtern.

BacTech wird am OTCQB unter „BCCEF“, an der CSE unter dem Ticker „BAC“ und an der Frankfurt Wertpapierbörse unter dem Kürzel „0BT1“ gehandelt.

Über das Biolaugungs-Projekt Ponce Enriquez - Tenguel

BacTech plant den Bau einer neuen, inhabergeführten Biolaugungsanlage in Tenguel, Ecuador, in einer Region, in der Arsen mit Golderz (Arsenopyrit) verbunden ist. Das Unternehmen plant den Bau einer Biolaugungsanlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die in der Lage ist, hochgradiges Gold-/Arsenmaterial zu behandeln. Eine Anlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die Ausgangsmaterial mit 1,75 Unzen Gold pro Tonne verarbeitet, ähnlich dem Material, das dem Unternehmen von den örtlichen Bergbauunternehmen zur Verfügung steht, würde etwa 31.000 Unzen pro Jahr produzieren. Das Anlagendesign ist modular aufgebaut und kann ohne Beeinträchtigung der laufenden Produktion erweitert werden. Der Gesamtmarkt für Konzentrate im Gebiet Ponce Enriquez wird auf 200 bis 250 Tonnen pro Tag geschätzt, was ein erhöhtes Durchsatzpotenzial bei einer größeren Anlage erlaubt.