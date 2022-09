Tier One Silver Channel beprobt 408,2 g/t Silber und 1,48 g/t Gold auf 4,5 Metern im Zielgebiet Cambaya bei Curibaya

Vancouver, Kanada - 26. September 2022 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) ("Tier One" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver ... ) freut sich, die Ergebnisse von Schlitzproben aus dem Projekt Curibaya im Süden Perus bekannt zu geben. Das Programm zur Entnahme von Schlitzproben wurde in erster Linie innerhalb der strukturellen Korridore von Cambaya im nordöstlichen Bereich des Projekts durchgeführt, der am höchsten gelegen ist, und konzentrierte sich auf die Definition aussichtsreicher Strukturen für Silbermineralisierungen (Abbildung 1). Zu den Highlights dieses Programms zählen 4,5 Meter (m) mit 408,2 g/t Silber (Ag) und 1,48 g/t Gold (Au), einschließlich 1 m mit 1.768,0 g/t Ag und 6,33 g/t Au in 22CRT-080, 8 m mit 349,1 g/t Ag und 0.46 g/t Au, einschließlich 1 m mit 2.680,0 g/t Ag und 3,14 g/t Au, in 21CRT-56 und 2,5 m mit 136,4 g/t Ag und 0,82 g/t Au, einschließlich 0,5 m mit 568,0 g/t Ag und 3,37 g/t Au, in 22CRT-101 (Abbildung 1). Wichtig ist, dass die Arsenwerte im gesamten Zielgebiet Cambaya generell stark erhöht waren, was für das technische Team ein Hinweis darauf ist, dass sich das Zielgebiet an der Spitze des epithermalen Systems befindet, wobei das Edelmetallfenster in geringer Tiefe erhalten bleibt. Die Highlights des Schlitzprobenprogramms sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Botschaft von Peter Dembicki, Präsident, CEO und Direktor:

"Die robusten Silbergehalte und die Arsenkonzentration in den Schlitzproben bei Cambaya bekräftigen unsere These, dass das Edelmetallsystem bei Curibaya in höheren Lagen erhalten ist, wo weniger Erosion stattgefunden hat. Dies gibt uns weiteres Vertrauen in unsere epithermalen Ziele, während wir auch daran arbeiten, Kupfer-Porphyr-Ziele durch unser laufendes geophysikalisches Programm CSAMT zu definieren."

Tabelle 1: Höhepunkte des Kanalprobenahmeprogramms

Kanal-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) AgEQ (g/t) Ag (g/t) Au (g/t) 21CRT-56 2 10 8 382.3 349.1 0.46 Inkl. 6 7 1 2,906.8 2,680.0 3.14 21CRT-64 0 4 4 121.0 102.9 0.25 Inkl. 0 2 2 214.0 185.5 0.40 22CRT-079 3.5 8 4.5 68.0 63.2 0.07 Inkl. 4.5 5 0.5 386.3 361.0 0.35 22CRT-080 2.5 7 4.5 515.4 408.2 1.48 Inkl. 2.5 3.5 1 2,224.8 1,768.0 6.33 22CRT-101 0.5 3 2.5 195.9 136.4 0.82 Inkl. 2.5 3 0.5 811.4 568.0 3.37 22CRT-122 0.5 3 2.5 331.8 271.7 0.83 Inkl. 1 2.5 1.5 519.0 436.7 1.14 22CRT-123 0 3 3 177.5 154.2 0.32 Inkl. 1 2.5 1.5 306.0 272.3 0.47 Hauptabstände - Nicht weniger als 5 m mit >= 25ppm AgEQ (oder kürzere Abstände mit linearem Gehalt >= 125ppm*m) ; Maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 6 m Teilintervalle - Nicht weniger als 1m von >= 75ppm AgEQ (oder kürzere Intervalle mit linearem Grad >=75ppm*m) ; Maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 2 m Für die Äquivalenzberechnungen verwendeter Metallpreis: Ag US$18/oz, Au US$1300/oz

Cambaya Zielgebiet Diskussion:

Innerhalb des Zielgebiets Cambaya sind die Arsenwerte im Vergleich zum restlichen Projektgebiet im Allgemeinen stark erhöht, wie aus Abbildung 1 hervorgeht, in der das Arsen-Silber-Verhältnis von Schlitzproben aus dem gesamten Projektgebiet dargestellt ist. Das Vorhandensein erhöhter Arsenwerte in Verbindung mit Höhenlagen, die etwa 200 m höher liegen als die Gebiete, die bisher in den Strukturkorridoren Sambalay, Madre und Tipal gebohrt wurden, wird als Hinweis darauf interpretiert, dass die epithermalen Edelmetalladern in geringer Tiefe erhalten sind.

Darüber hinaus weisen einige der Schlitzprobenergebnisse aus dem Zielgebiet Cambaya eine hochgradige Silbermineralisierung an der Oberfläche auf, die nach Ansicht des technischen Teams das obere Ende des Edelmetallfensters darstellt. Dies deutet auch darauf hin, dass es hochgradige, steil abfallende mineralisierte Körper geben könnte, die an der Oberfläche zu Tage treten, wo aufeinanderfolgende Schlitzprobenergebnisse eine hochgradige Silbermineralisierung aufweisen.

Im Gebiet Cambaya wurden zwei Ziele mit benachbarten hochgradigen Schlitzproben identifiziert: 22CRT-080 (1 m mit 1.768,0 g/t Ag und 6,33 g/t Au) befindet sich etwa 50 m nördlich von 21CRT-55, das 20 m mit 242,7 g/t Ag und 0,71 g/t Au durchteufte (wie in der Pressemitteilung vom 14. Oktober 2021 berichtet), und 22CRT-101 (0.5 m mit 568,0 g/t Ag und 3,37 g/t Au) befindet sich 80 m nördlich von 21CRT-44, das 2 m mit 1.074 g/t Ag und 0,53 g/t Au durchteufte (ebenfalls in der Pressemitteilung vom 14. Oktober 2021 gemeldet).

Kommende Ergebnisse:

In den kommenden Wochen werden weitere Ergebnisse von Schlitzproben aus den Korridoren Sambalay und Tipal sowie die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung Controlled-Source-Audio-Magneto-Tellurics (CSAMT) erwartet, die bei der Definition eines Kupferporphyr-Ziels helfen sollen.

Abbildung 1: Veranschaulicht die jüngsten Ergebnisse der Schlitzproben aus dem Gebiet Cambaya. Wichtig ist, dass die Arsenwerte in den strukturellen Korridoren von Cambaya im Allgemeinen stark erhöht sind, was durch die hohen Arsen-Silber-Verhältnisse belegt wird, was darauf hindeutet, dass das Edelmetallfenster in geringer Tiefe erhalten ist.

Christian Rios (SVP of Exploration), P.Geo, ist die qualifizierte Person, die den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft hat und die Verantwortung dafür übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

Präsident, CEO und Direktor

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Weitere Informationen finden Sie unter www.tieronesilver.com.

Curibaya-Bohrung

Die Analyseproben wurden vor Ort durch Zersägen des Kerns mit HQ- oder NQ-Durchmesser in gleiche Hälften entnommen und eine der Hälften zur Aufbereitung an ALS Lab in Arequipa, Peru, und anschließend zur Analyse nach Lima, Peru, geschickt. Alle Proben wurden mit Hilfe der 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA25) und der ICP-AES/ICP-MS-Methode mit Multi-Element-Viersäureaufschluss (ME-MS61) untersucht. Wenn die MS61-Ergebnisse über oder nahe 10.000 ppm Cu, 10.000 ppm Pb oder 100 ppm Ag lagen, wurde die Untersuchung mit der Erzgrad-Viersäureaufschlussmethode (Cu, Pb, Ag-OG62) wiederholt. Wenn die OG62-Ergebnisse über oder nahe 1.500 ppm Ag lagen, wurde die Untersuchung mit einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) wiederholt.

QA/QC-Programme für 2021 Kernproben unter Verwendung von Unternehmens- und Laborduplikaten, Standards und Leerproben deuten auf eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards hin.

Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind aufgrund des aktuellen geometrischen Verständnisses der mineralisierten Abschnitte unbekannt.

Kanal-Probenahme – Curibaya

Die Analyseproben wurden aus jedem 0,5-1,0-Meter-Intervall der Kanalsohle entnommen, was etwa 2-5 kg Gesteinssplitter pro Probe ergab. Die gesammelten Proben wurden zur Aufbereitung an ALS Lab in Arequipa, Peru, und anschließend zur Analyse nach Lima, Peru, geschickt. Alle Proben wurden mittels 30 g Nenngewicht einer Feuerprobe mit Atomabsorption (Au-AA25) und einer ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) mit Vier-Säuren-Aufschluss auf mehrere Elemente untersucht. Wenn die MS61-Ergebnisse über oder nahe 10000 ppm Cu, 10000 ppm Pb oder 100 ppm Ag lagen, wurde die Untersuchung mit der Erzgrad-Viersäure-Aufschlussmethode (Cu, Pb, Ag-OG62) wiederholt. Wenn die OG62-Ergebnisse über oder nahe 1500 ppm Ag lagen, wurde die Untersuchung mit einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) wiederholt. QA/QC-Programme für die Kanalproben 2021 und 2022 unter Verwendung interner Standard- und Leerproben; Feld- und Laborduplikate weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

