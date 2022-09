Hannan gibt den Abschluss einer strategischen Investition bekannt

Im Rahmen der Privatplatzierung hat Teck Resources Limited (TSX: TECK.A und TECK.B, NYSE: TECK) ("Teck") 9.180.000 Stammaktien (die "Stammaktien") von Hannan zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") gezeichnet und damit einen Bruttoerlös von 2.570.400 C$ erzielt. Vor der Privatplatzierung besaß Teck keine Wertpapiere von Hannan. Nach Abschluss der Privatplatzierung hält Teck 9,0 % der ausgegebenen Stammaktien von Hannan. Für die Privatplatzierung wurden keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen gezahlt. Die Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 24. Januar 2023 abläuft. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Wir begrüßen Teck als Aktionär und danken ihnen für ihre Unterstützung unserer technischen und sozialen Teams sowie für ihre Unterstützung der Strategie von Hannan, neue Erkundungsgebiete in den Grenzgebieten Perus zu erschließen, um die nächste Generation großer globaler Kupfer-Silber- und Kupfer-Gold-Lagerstätten zu finden . Diese Strategie hat dazu geführt, dass einige der größten Namen in unserer Branche Partner von Hannan geworden sind, wobei sowohl Teck als auch JOGMEC jetzt auf Kapital- bzw. Joint-Venture-Ebene beteiligt sind. Unsere Partnerschaften ermöglichen es uns, in den kommenden Jahren strategisch die Erprobung mehrerer großflächiger Mineralsysteme in den Vorlandbecken und im Backarc von Peru zu planen. Die Möglichkeiten sind gewaltig. "

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Exploration der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens in Peru und Irland sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen.