Insgesamt kann das Papier von Rational auf einen langfristigen Aufwärtstrend zurückblicken, zeitweise gelang es bis August letzten Jahres auf ein Rekordniveau von 1033,50 Euro zuzulegen. Die Abwärtsdynamik hatte danach jedoch merklich nachgelassen, Rational schlitterte in eine nicht unerwartete Konsolidierung. Mit dem Bruch der Marke von rund 600,00 Euro kam es jedoch zu weitreichenden Verlusten auf rund 400,00 Euro in der abgelaufenen Handelswoche, wodurch das Papier zeitgleich auf eine markante Horizontalunterstützung der letzten Jahre getroffen ist. Nach charttechnischer Sicht könnte hieraus nun eine Gegenbewegung erfolgen, sofern weitere Käufer mobilisiert werden können.

Schaltstelle 400 EUR

Die Übertreibung der letzten Jahre wurde zuletzt sukzessive abgebaut, im Bereich von 400,00 Euro könnte sich durchaus im Rahmen einer Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Kursverluste eine Erholung durchsetzen, erste Ziele wären im Bereich von 478,32 und darüber um 515,00 Euro angesiedelt. Die weitere Entwicklung müsste an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden. Geht es per Wochenschlusskurs dagegen unter 400,00 Euro abwärts, würde in der Rational-Aktie weitere Abschläge drohen, hier wären die Niveaus um 366,19 und grob 322,08 Euro zu nennen.