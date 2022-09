JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever anlässlich des angekündigten Rücktritts von Konzernchef Alan Jope auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Insgesamt seien ein Führungswechsel und die Pläne zur Wertsteigerung zu begrüßen, auch wenn sich der Markt noch gedulden müsse, da ein neuer Konzernchef wahrscheinlich nicht vor Ablauf von 12 Monaten im Amt sein dürfte, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 09:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 09:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,25 % auf 45,05EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m