BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Bau- und Infrastruktur-Fachkonferenz der britischen Investmentbank auf "Underweight" belassen. Das Kursziel bezifferte Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie unverändert auf 43 Euro. Das Marktvolumen in Europa neige derzeit zur Schwäche und in den USA gebe es Störungen. Fortschritte mache der Zementkonzern auf seinem Weg zu mehr Nachhaltigkeit./tih/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 12:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2022 / 12:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HeidelbergCement Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,11 % auf 40,74EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nabil Ahmed

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m