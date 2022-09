Insgesamt kann die Stratec SE seit 2002 auf einen intakten Aufwärtstrend zurückblicken, bis grob Februar 2021 lief es für die Akte wie am Schnürchen gezogen gen Norden aufwärts. Nach einem Test von knapp 150,00 Euro setzte jedoch zunächst eine volatile Seitwärtsphase ein, die sich später als Topping-Muster durch den Bruch der dreistelligen Marke von 100,00 Euro entpuppen sollte. Zuletzt ist das Papier schließlich auf die Unterstützungszone um 80,00 Euro aus den Jahren 2018-2019 zurückgefallen und versucht sich an dieser Stelle an einer Stabilisierung.

Trendwende oder Strohfeuer?

Die Stratec SE gilt als defensiver Wert, gelingt es im Bereich von 80,00 Euro einen tragfähigen Boden mit einem entsprechenden Kurssprung mindestens über 87,00 Euro zu etablieren, könnte hieraus eine Trendwende hervorgehen und würde mittelfristiges Aufwärtspotenzial an 93,70 und glatt 100,00 Euro entfalten können. Doch der Markt ist äußerst volatil und hält zahlreiche Unwägbarkeiten bereit. Unterhalb von 75,00 Euro würde die Stratec-Aktie sämtliche Unterstützung verlieren und könnte in den Bereich von 69,77 Euro durchgereicht werden.