BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Linkspartei wertet den Wahlsieg der rechtsradikalen Fratelli d'Italia in Rom als katastrophal. "Gestern endeten die letzten Tage eines liberalen und freien Italiens", sagte Bundesgeschäftsführer Tobias Bank am Montag in Berlin. In Italien habe eine neofaschistische Partei die Macht übernommen. "Dies ist ein schwarzer Tag für Italien und ein schwarzer Tag für ganz Europa." Es sei schon jetzt klar, dass es Einschnitte in Freiheits- und Bürgerrechte geben werde.

